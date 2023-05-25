Минобороны РФ: На службу возвращаются свыше 90% военных, получивших увечья в СВО
Замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медслужбы Александр Серговенцев заявил, что в настоящее время в реабилитации раненых и больных военнослужащих задействованы 25 военных санаториев, сообщает ТАСС.
В ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека он отметил, что мероприятия по социальной реабилитации и адаптации проводятся всем военнослужащим, которые после протезирования изъявили желание вернуться на военную службу.
«Это более 90% из всех ампутантов», - уточнил он.
Серговенцев добавил, что обучение в медицинских центрах уже прошли 626 военнослужащих, 610 из них получили назначения на воинские должности в 82 регионах России.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московский центр инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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