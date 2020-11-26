Минобороны РФ испытало новую противоракетную систему ПРО
Военные России успешно испытали новую противоракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и успешно поразила цель. Новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.
Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Тем временем, Россия научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. В настоящее время завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4.
Она способна поражать не только современные цели, но объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.
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