Минобороны РФ испытало новую противоракетную систему ПРО

Военные России успешно испытали новую противоракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и успешно поразила цель. Новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.

Эксперт рассказал, какой должна быть новая российская противоракета

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Тем временем, Россия научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. В настоящее время завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4.

Она способна поражать не только современные цели, но объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФРакета
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