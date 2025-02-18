Минобороны РФ и Индии подписали соглашение о сотрудничестве
Министерства обороны России и Индии заключили соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между ведомствами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что замглавы ведомства Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром.
«По завершении... было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны... Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», - заявили в ведомстве.
Стороны отметили важность документа для взаимодействия в военной области и нацеленность на укрепление сотрудничества России и Индии в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
Ранее Россия и Иран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напоминает RT.
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