Минобороны РФ и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Министерства обороны России и Индии заключили соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между ведомствами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что замглавы ведомства Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром.

«По завершении... было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны... Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», - заявили в ведомстве.

Стороны отметили важность документа для взаимодействия в военной области и нацеленность на укрепление сотрудничества России и Индии в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее Россия и Иран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напоминает RT.

