Ракетоносцы Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря, близ западного побережья Аляски, сообщает Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что самолёты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.

«Продолжительность полёта составила более 13 часов... В ходе выполнения полётного задания экипажи Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что два Ту-95МС провели плановый полёт над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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