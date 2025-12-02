Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска

Армия России взяла под контроль города Волчанск и Красноармейск. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, группировка войск «Центр» завершила освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

«Подразделениями группировки войск «Север» освобожден город Волчанск Харьковской области», - подчеркнуло министерство.

Накануне стало известно, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
