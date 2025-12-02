Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска

На северо-востоке Москвы завершилась масштабная работа по улучшению дорожной инфраструктуры В Зюзино построят дом по реновации Московские школьники завоевали золото на Международной естественно-научной олимпиаде в «Сириусе» Снежный покров сформируется в Москве к середине декабря Почти 20 катков с искусственным покрытием заработали в столичных парках Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа