Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска
2 декабря 202512:47
Армия России взяла под контроль города Волчанск и Красноармейск. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Центр» завершила освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
«Подразделениями группировки войск «Север» освобожден город Волчанск Харьковской области», - подчеркнуло министерство.
Накануне стало известно, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска, напоминает «Свободная пресса».
