Минобороны продемонстрирует пять видов танков на Параде Победы

По брусчатке Красной площади проедут легендарные танки Т-34-85, а также новые Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Всего, в Параде Победы задействуют 190 единиц вооружения и военной техники, пишет Газета.ru.

Напомним, в прошлом году традиционный парад в честь Дня Победы власти перенесли с 9 мая на 24 июня на фоне пандемии коронавируса. В нынешнем году мероприятие должно состояться, как обычно, 9 мая. Первая репетиция парада уже прошла на полигоне Алабино31 марта.

Ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Москве могут быть отменены к 9 мая, то есть ко Дню Победы. Окончательное решение может быть объявлено в двадцатых числах апреля, - передает РБК.

