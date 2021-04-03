Минобороны продемонстрирует пять видов танков на Параде Победы
В Москве на Парад Победы 9 мая Министерство обороны РФ выведет пять типов танков. Об этом сообщает «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По брусчатке Красной площади проедут легендарные танки Т-34-85, а также новые Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Всего, в Параде Победы задействуют 190 единиц вооружения и военной техники, пишет Газета.ru.
Напомним, в прошлом году традиционный парад в честь Дня Победы власти перенесли с 9 мая на 24 июня на фоне пандемии коронавируса. В нынешнем году мероприятие должно состояться, как обычно, 9 мая. Первая репетиция парада уже прошла на полигоне Алабино31 марта.
Ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Москве могут быть отменены к 9 мая, то есть ко Дню Победы. Окончательное решение может быть объявлено в двадцатых числах апреля, - передает РБК.
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