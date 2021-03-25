Гром победы, раздавайся!

Ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Москве могут быть отменены к 9 мая, то есть ко Дню Победы. Окончательное решение может быть объявлено в двадцатых числах апреля, - передает РБК, по сведениям которого, шествие «Бессмертного полка» в этом году планируется к проведению в очном формате 9 мая. В отличие от прошлого года, когда акция состоялась в онлайн-формате, а Парад Победы прошел не 9 мая, а 24 июня, в день исторического парада Победы 1945 года.

Военные парады в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне пройдут в этом году в 28 городах, включая Москву, - заявил министр обороны Сергей Шойгу. В них примет участие более 47 тысяч человек, более полутора тысяч единиц военной техники и более 200 воздушных судов, - рассказал глава военного ведомства. А вот решение об участии в праздничных мероприятиях президента страны будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что эпидситуация позволит частично снять ограничительные меры, принятые во время пандемии коронавируса, в том числе в Москве. «Это позволит принимать соответствующие решения о личном участии», - сказал Песков, признав, что «загадывать за полтора месяца достаточно трудно».

Некоторую ясность в вопрос внес сам Владимир Путин, который в четверг впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса. Глава государства пообещал расширить географию поездок после появления антител. На встрече с лауреатами премии для молодых деятелей культуры президент заявил, что изучит эффект от вакцинации, а затем доложит о результатах.



Первую инъекцию вакцины от коронавируса Владимиру Путину сделали во вторник, 23 марта. Как следует из слов его пресс-секретаря, никаких побочных эффектов вакцинация не повлекла. В Кремле не уточнили, какую именно из трех российских вакцин решили применить президентские врачи.

Известно, впрочем, что вторую инъекцию вакцины Путин должен получить через три недели. Так что к майским праздникам глава государства наверняка получит иммунитет от коронавируса. А, значит, столичные власти вполне могут снимать ограничения ко Дню Победы. В расчете на личное участие президента.

