Минобороны поможет Подмосковью по просьбе губернатора
Медики – специалисты министерства обороны помогут в лечении заражённых коронавирусом в Московской области по просьбе губернатора Андрея Воробьёва. Об этом проинформировал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. На помощь придут реанимационные, сестринские и врачебно-сестринские бригады военного ведомства.
Ранее Шойгу сообщил, что в армии создан резерв для помощи регионам, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад. При этом, министр отметил, что ситуация с коронавирусом не должна сказаться на повседневной деятельности российских вооружённых сил и возможности по оказанию помощи в борьбе с эпидемией.
По словам Сергея Шойгу, военные обязаны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса. Министр подчеркнул, что государственный оборонный заказ должен быть в обязательном порядке выполнен.
Он также обратил внимание на меры безопасности при проведении призыва и увольнения в запас. По словам министра, в этом направлении идет огромная работа.
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