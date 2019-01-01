Минобороны поменяет правила присвоения звания «старший лейтенант»

В России планируется изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Необходимые нормативно-правовые акты в Министерстве обороны намерены подготовить до конца года, пишут «Известия».

Предполагается, что в вскоре все выпускники, в том числе военных училищ и гражданских вузов, станут получать очередное воинское звание спустя два года службы. Сейчас существуют разные необходимые сроки для получения звания старшего лейтенанта, сообщает RT.

Выпускникам университетов присваивается звание «лейтенант». Окончивших военные вузы повышение ждет через два года, а гражданских – через три, отмечает Ura.ru.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН объяснил гордость россиян за свою армию.

