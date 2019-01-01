Эксперт назвал причины гордости россиян армией
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН напомнил историю России.
Наибольшую гордость россиян среди атрибутов Российского государства вызывают его вооруженные силы. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного перед Днем России, армией гордятся 20% наших соотечественников. 14% испытывает гордость за единство нации и национальные черты характера, 8% - за победы российских спортсменов.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН объяснил гордость россиян за свою армию.
«Россия – страна, для которой обороноспособность, защита страны на протяжении последних двух столетий является краеугольным камнем. Мы пережили несколько тяжелейших войн, в том числе две мировые, пережили нашествия Наполеона и Гитлера, и в нашем менталитете, нашей исторической памяти отношение к армии является ключевым. Поэтому показать, что армия является самым уважаемым институтом государства, это нормально. Это очень большая заслуга нынешнего военного руководства, потому что при Сердюкове эта цифра была намного ниже», - заметил он.
Отметим, что 12% участников опроса ВЦИОМ не смогли назвать причин для гордости Россией.
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