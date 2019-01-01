Эксперт назвал причины гордости россиян армией

Наибольшую гордость россиян среди атрибутов Российского государства вызывают его вооруженные силы. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного перед Днем России, армией гордятся 20% наших соотечественников. 14% испытывает гордость за единство нации и национальные черты характера, 8% - за победы российских спортсменов.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН объяснил гордость россиян за свою армию.