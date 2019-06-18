Минобороны показало операцию по перехвату бомбардировщика ВВС США
Минобороны выложило в Сеть кадры перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27. В ролике видно, как российский истребитель проводит перехват В-52Н над Черным морем. Видео снято из кабины Су-27, пишет «Газета.ру».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики США, приблизившиеся к российским границам со стороны Чёрного и Балтийского морей. В ведомстве подчеркнули, что Су-27 соблюдали при этом все международные нормы и правила и не допустили нарушения российских границ, передает RT.
Ранее американские военные обвинили РФ в небезопасном перехвате своего разведывательного самолёта. По данным Шестого флота США, 4 июня самолёт P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН заявил, что если американские самолеты не нарушают российских границ, то это еще ни о чем хорошем не говорит.
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