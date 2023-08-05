Минобороны показало кадры работы спецпоезда «Волга» в зоне СВО

Как отметили в министерстве, спецпоезда в зоне СВО подавляют диверсии, обеспечивают доставку военных, техники, вооружения и грузов к местам назначения. В почти пятиминутном ролике Минобороны показано движение поезда с зенитными пулеметами и быт бойцов-железнодорожников.

Так, в поезде работают столовая, баня, прачечная, солдаты спят в похожих на плацкартные вагонах. В «Волге» размещены минно-подрывной, восстановительный и стрелковый взводы, а на вооружении стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки. Оружие способно вести огонь по воздушным и наземным целям, в том числе бронетехнике и разведывательным или ударным дронам.

Минобороны подчеркнуло, что спецпоезд идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках.

