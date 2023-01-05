Минобороны показало кадры боевой работы расчетов беспилотников в зоне спецоперации

Как отметили в Минобороны, военнослужащие ЦВО конструируют БПЛА самостоятельно и применяют дроны для адресного огневого поражения позиций артиллерии, наблюдательных постов, засад украинских войск.

«В ходе боевого применения расчеты беспилотников выдвигаются на стартовые позиции и проводят запуск дрона. Затем, поразив заданные цели, проводят посадку летательного аппарата и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня противника», — рассказали в ведомстве.

Командование военного округа высоко оценило инициативы спецназовцев и эффективность применения сконструированных ими аппаратов. Некоторых военнослужащих представили к государственным наградам.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России уничтожила более 180 украинских бойцов на южно-донецком направлении, напоминает Ura.ru.

