Минобороны подтвердило гибель лётчиков Су-25
Министерство обороны России официально подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился накануне в Ставропольском крае. Как уточнили в военном ведомстве, пилоты не сумели своевременно произвести катапультирование при возникновении критической ситуации.
Как передает Ura.ru, к такому выводу пришла комиссия Минобороны, которая разбирается в обстоятельствах крушения на месте падения самолета. Останки пилотов обнаружены в кабине штурмовика, который ушел в землю на три с лишним метра.
Учебно-боевой Су-25 ВКС России разбился накануне в ходе тренировочного полёта, вылетев с аэродрома Буденновск.
Предположительно, самолет упал не выйдя из «мёртвой петли».
Как отмечает RT, на месте происшествия уже найдены и извлечены оба чёрных ящика штурмовика, они находятся в удовлетворительном состоянии.
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