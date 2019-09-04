Минобороны подтвердило гибель лётчиков Су-25

Министерство обороны России официально подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился накануне в Ставропольском крае. Как уточнили в военном ведомстве, пилоты не сумели своевременно произвести катапультирование при возникновении критической ситуации.

Как передает Ura.ru, к такому выводу пришла комиссия Минобороны, которая разбирается в обстоятельствах крушения на месте падения самолета. Останки пилотов обнаружены в кабине штурмовика, который ушел в землю на три с лишним метра.