Герой России назвал пиаром пролет бомбардировщиков США над Черным морем
Заслуженный летчик-испытатель, генерал-майор Магомед Толбоев в интервью НСН пояснил, что подобные сообщения несут весьма определенный характер - получить дополнительное финансирование.
Стратегические бомбардировщики В-1B Lancer BBC США отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile во время полета над Черным морем для уничтожения целей потенциального противника. По информации издания The Drive, продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота». Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя.
Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в беседе с НСН заявил, что все подобные заявления не больше, чем пиар, все мощности противника наше командование знает.
«Любое оружие – это угроза, а какой масштаб угрозы оно несет, это мы определяем уже сами. Нами все уже давно рассчитано и подсчитано. Пресса иногда запускает подобные сообщения, чтобы выбить очередной транш денег от Конгресса. Не думайте, что готовые самолеты стоят к взлету, у Америки в этом плане свои проблемы.
Тяжелый вопрос и для нас, и для них, как содержать в постоянной боевой готовности дорогостоящую технику. Если у нас можно самолет керосином заправить, масло залить, то у них системы электронные, их нужно постоянно держать в боевой готовности», - отметил эксперт.
В свою очередь, российское Минобороны сообщало, что 29 мая дежурные по ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили приближение американских самолетов. Для перехвата В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря были подняты два истребители. После того как Су-27 и СУ-30 приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, те изменили направление полета от российской государственной границы.
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