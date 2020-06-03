Герой России назвал пиаром пролет бомбардировщиков США над Черным морем

Стратегические бомбардировщики В-1B Lancer BBC США отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile во время полета над Черным морем для уничтожения целей потенциального противника. По информации издания The Drive, продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота». Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя.



Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в беседе с НСН заявил, что все подобные заявления не больше, чем пиар, все мощности противника наше командование знает.

«Любое оружие – это угроза, а какой масштаб угрозы оно несет, это мы определяем уже сами. Нами все уже давно рассчитано и подсчитано. Пресса иногда запускает подобные сообщения, чтобы выбить очередной транш денег от Конгресса. Не думайте, что готовые самолеты стоят к взлету, у Америки в этом плане свои проблемы.