Минобороны отчиталось о стабильном наборе военнослужащих по контракту

Минобороны подтвердило информацию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о заключении контрактов со 190 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства в Telegram.

Из публикации ведомства следует, что «набор остается стабильным» и составляет около 1 тыс. человек в день.