Минобороны отчиталось о стабильном наборе военнослужащих по контракту

Минобороны подтвердило информацию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о заключении контрактов со 190 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства в Telegram.

Из публикации ведомства следует, что «набор остается стабильным» и составляет около 1 тыс. человек в день.

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14 июня президент Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации численность военнослужащих составляет почти 700 тыс. человек. Он также отметил, что средний возраст командующих округами и группировками ВС России составляет 56 лет, командующих армией — 50 лет, а командующих дивизией — 46 лет.

В январе этого года глава государства сообщал о наличии более 600 тыс российских военнослужащих в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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