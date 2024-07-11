Минобороны отчиталось о стабильном наборе военнослужащих по контракту
Минобороны подтвердило информацию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о заключении контрактов со 190 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства в Telegram.
Из публикации ведомства следует, что «набор остается стабильным» и составляет около 1 тыс. человек в день.
14 июня президент Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации численность военнослужащих составляет почти 700 тыс. человек. Он также отметил, что средний возраст командующих округами и группировками ВС России составляет 56 лет, командующих армией — 50 лет, а командующих дивизией — 46 лет.
В январе этого года глава государства сообщал о наличии более 600 тыс российских военнослужащих в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru