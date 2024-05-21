Первый этап учений с нестратегическим ядерным оружием стартовал в ЮВО

Отмечается, что в рамках данного этапа ракетные соединения российских Вооружённых сил отработают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса «Искандер» и снаряжения ими ракет, а также скрытного выдвижения в заданный район для подготовки к пускам.

«Личный состав ВКС при этом отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал», вылеты в назначенные районы патрулирования», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями о готовности отправить войска на Украину, звучащими на Западе, сообщает «Свободная пресса».

