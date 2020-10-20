Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС России
Минобороны России не поддерживает предложение Минфина о сокращении Вооруженных сил РФ на 10%. Об этом заявили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что предложение по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, поскольку средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, отмечает газета "Красная звезда".
В Минобороны подчеркнули, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и повлекла за собой многочисленные вопросам, влияющие на боеспособность ВС.
Напомним, ранее Известия сообщили, что Минфин предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
Также сообщалось, что поступило предложение увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии, отмечает RT.
Сейчас годы обучения в военном вузе засчитываются в выслугу. Минфин предлагает годы обучения в университете исключить из стажа работы.
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