Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС России

Минобороны России не поддерживает предложение Минфина о сокращении Вооруженных сил РФ на 10%. Об этом заявили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что предложение по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, поскольку средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, отмечает газета "Красная звезда".

В Минобороны подчеркнули, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и повлекла за собой многочисленные вопросам, влияющие на боеспособность ВС.

Минобороны ввело новые надбавки для ряда военнослужащих РФ

Напомним, ранее Известия сообщили, что Минфин предложил Минобороны сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.

Также сообщалось, что поступило предложение увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии, отмечает RT.

Сейчас годы обучения в военном вузе засчитываются в выслугу. Минфин предлагает годы обучения в университете исключить из стажа работы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СокращениеМинфин РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры