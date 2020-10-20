Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС России

Минобороны России не поддерживает предложение Минфина о сокращении Вооруженных сил РФ на 10%. Об этом заявили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что предложение по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, поскольку средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, отмечает газета "Красная звезда".

В Минобороны подчеркнули, что реформа 2007-2012 годов показала неэффективность массового перевода военных на гражданскую службу и повлекла за собой многочисленные вопросам, влияющие на боеспособность ВС.