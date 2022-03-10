Минобороны назвало число уничтоженных объектов инфраструктуры
Вооруженные силы России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины c момента начала военной спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов», - передает слова Конашенкова РИА Новости.
По словам Конашенкова, за минувшие сутки военная авиация поразила 68 объектов, среди них два объекта системы управления украинских вооруженных сил, а также 12 объектов материально-технического обеспечения и три зенитных ракетных комплекса «Оса».
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