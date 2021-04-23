Минобороны приступило к возвращению российских войск с учений в Крыму

Российские войска, задействованные в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции погрузки, осуществляют погрузку на десантные корабли и самолеты военно-транспортной авиации.

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Накануне 23 апреля войска участвовали в мероприятиях внезапной проверки, позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении учений, в которых были задействованы более 10 тысяч военных, а также 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Ранее Минобороны объявило о начале внезапных учений на территории Крыма, которые проходили на полигоне Опук между Керчью и Феодосией. В свою очередь Вооруженные силы Украины 14 апреля провели учения на границе с Крымом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияКрымМинобороны РФ
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