Минобороны приступило к возвращению российских войск с учений в Крыму

Российские войска, задействованные в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции погрузки, осуществляют погрузку на десантные корабли и самолеты военно-транспортной авиации.