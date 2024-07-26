Минобороны и Росгвардия подписали соглашение о медобеспечении

Минобороны РФ и Росгвардия подписали соглашение о расширении возможностей медобеспечения военнослужащих и проведению военно-врачебных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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В сообщении говорится, что теперь военнослужащие двух ведомств смогут пройти медобследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, получить медпомощь, лекарства и медизделия как в лечебных учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания.

Также медпомощь будет оказываться медподразделениями двух структур, в том числе при совместном участии в операциях за пределами России.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим – участникам спецоперации», – подчеркнул глава Минобороны Андрей Белоусов.

Ранее в Минобороны предложили выдавать гражданам справки об участии в военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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