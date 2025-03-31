Минобороны: Бумажные повестки для призывников остались юридически значимыми
31 марта 202517:50
Оповещение призывников о явке в военкомат в рамках весеннего призыва будет осуществляться бумажными повестками. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что напечатанные документы «по-прежнему юридически значимы».
Также отмечается, что повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями, либо вручаться призывникам лично.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу россиян в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru