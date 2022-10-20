Минобороны Белоруссии: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства

Российская авиация, действующая в составе региональной группировки войск, патрулирует воздушные границы белорусско-российского Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Региональная группировка войск Белоруссии и РФ приступила к защите союзного государства

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск приступила к развертыванию и выполнению задач по защите Союзного государства, напоминает RT. Российско-белорусский контингент развернули на фоне возможной угрозы агрессии ряда стран Европы против Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссия
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