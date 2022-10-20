Минобороны Белоруссии: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Российская авиация, действующая в составе региональной группировки войск, патрулирует воздушные границы белорусско-российского Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.
«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск приступила к развертыванию и выполнению задач по защите Союзного государства, напоминает RT. Российско-белорусский контингент развернули на фоне возможной угрозы агрессии ряда стран Европы против Белоруссии, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»
- «1332 чертовых боеголовки»: Трамп назвал причины для дружбы с Россией
- Мишустин: Запад украл российские валютные резервы
- Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»
- Захарова назвала НАТО спонсором террористической деятельности Киева
- Минобороны: ВСУ пытались пробить оборону в Херсонской области
- Медведев раскритиковал действия главы Еврокомиссии и заявления канцлера ФРГ
- Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20
- Столтенберг: Почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии
- Под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru