Две российские подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути
Две российские атомные подлодки в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей корабли условного противника. Об этом сообщает Минобороны.
«Атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», — говорится в сообщении ведомства.
Для выполнения стрельбы «Новосибирск» прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Севморпути, откуда применил ракетное оружие, пишет RT.
Кроме того, стрельбу крылатой ракетой «Оникс» с побережья Чукотского полуострова выполнил береговой ракетный комплекс «Бастион». Снаряд поразил цель на дистанции 300 километров.
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