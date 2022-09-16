Две российские подлодки выполнили пуски ракет в районе Севморпути

«Атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс"», — говорится в сообщении ведомства.

Для выполнения стрельбы «Новосибирск» прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Севморпути, откуда применил ракетное оружие, пишет RT.

Кроме того, стрельбу крылатой ракетой «Оникс» с побережья Чукотского полуострова выполнил береговой ракетный комплекс «Бастион». Снаряд поразил цель на дистанции 300 километров.

