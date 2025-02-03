Министр по делам молодежи Якутии получил ранение на СВО
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев был ранен при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом заявил председатель правительства региона Кирилл Бычков.
«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Виталиевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение... на СВО. Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине», — написал чиновник в Telegram.
В сентябре стало известно, что Шамаев подписал контракт на службу в зоне спецоперации. Исполняющим обязанности министра по делам молодежи и соцкоммуникациям стал Герой России Игорь Юргин. Шамаев рассказывал о своей службе в Telegram-канале: он делился, что очень скучает по семье и «мечтает о домашней еде», а также жаловался на боли в суставах.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в зоне проведения СВО погиб вице-губернатор региона Сергей Ефремов, напоминает Ura.ru.
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