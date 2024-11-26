Министр обороны Британии заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу
Украинский конфликт вошел в критическую фазу, считает министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом он заявил по итогам переговоров с коллегами из Франции, Германии, Италии, Польши, сообщает РИА Новости.
Хили указал, что ситуация на Украине находится в «критической стадии», и Европе следует усилить безопасность и коллективную оборону.
«Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО», — подчеркнул министр.
Между тем министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская сторона завершила подготовку 2,3 тысячи военных ВСУ, которые отправятся на Украину и будут участвовать в боевых действиях, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска получили по 10 лет
- «Кругозор и тренды»: Треть россиян снимает стресс с помощью глянцевых журналов
- Сыгравшего в «Аноре» Борисова номинировали на премию Astra Film Awards
- В Подмосковье предложили ввести ежемесячную выплату на первого ребенка
- Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка
- В России выросло число пациентов с ожирением
- Министр обороны Британии заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии
- В США заявили, что передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену
- Лана Дель Рей выпустит десятый альбом в следующем году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru