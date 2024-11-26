Министр обороны Британии заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Украинский конфликт вошел в критическую фазу, считает министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом он заявил по итогам переговоров с коллегами из Франции, Германии, Италии, Польши, сообщает РИА Новости.

Хили указал, что ситуация на Украине находится в «критической стадии», и Европе следует усилить безопасность и коллективную оборону.

«Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО», — подчеркнул министр.

Между тем министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская сторона завершила подготовку 2,3 тысячи военных ВСУ, которые отправятся на Украину и будут участвовать в боевых действиях, пишет Ura.ru.

