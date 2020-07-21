Минфин хочет урезать военные расходы, оставив страну без оружия

Минфин предложил урезать на 5% расходы на государственную программу вооружений. Решение продиктовано падением доходов бюджета из-за коронавируса. По данным РБК, ежегодные траты по этой статье расходов засекречены, однако специалисты оценивают предполагаемый объем сокращений в более чем 200 миллиардов рублей.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью НСН предостерег от экономии на стратегических важных расходах.

«Сокращение обернется серьезными проблемами, потому что процесс создания нового вооружения длится годами, и в итоге у нас не будет новых стратегических ракет, не будет новых танков, боевых машин.