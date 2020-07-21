Минфин хочет урезать военные расходы, оставив страну без оружия

Военный эксперт в беседе с НСН назвал сокращение финансирования на программу вооружений ударом по обороноспособности страны.

Минфин предложил урезать на 5% расходы на государственную программу вооружений. Решение продиктовано падением доходов бюджета из-за коронавируса. По данным РБК, ежегодные траты по этой статье расходов засекречены, однако специалисты оценивают предполагаемый объем сокращений в более чем 200 миллиардов рублей.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью НСН предостерег от экономии на стратегических важных расходах.

«Сокращение обернется серьезными проблемами, потому что процесс создания нового вооружения длится годами, и в итоге у нас не будет новых стратегических ракет, не будет новых танков, боевых машин.

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А это - основа укрепления обороноспособности страны. Минфин всегда пытается найти, на чем экономить, но, на мой взгляд, экономить на обороноспособности – это недомыслие», - уверен эксперт.

Виктор Литовкин уверен, что президент страны не допустит сокращение финансирования гособоронзаказа, потому что это аукнется не только сегодня-завтра, а через 5-10 лет, когда страна окажется неспособна сдержать атаки противника.

«Сокращение финансирование – это попытка ослабить оборону государства»

Добавим, госпрограмма вооружений, принятая в 2018 году рассчитана на 10 лет. Она, в частности, предусматривает разработку зенитной системы С-500, межконтинентальных ракет «Сармат» и принятие на вооружение истребителей Су-57.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВооружениеФинансирование
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