МИД: Россия сохранит позиции по разоружению

Москва не планирует менять «своих принципиальных подходов» и отходить от «норм приличия в международных отношениях», заявил при обсуждении подходов к проблемам разоружения директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Об этом он сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

Российский представитель также отметил, что РФ не отказывается от принятых ею обязательств и не «подрывает» международные договоренности. Все это было сказано Владимиром Ермаковым в сравнении с США и странами Запада.