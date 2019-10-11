МИД: Россия сохранит позиции по разоружению
Москва не планирует менять «своих принципиальных подходов» и отходить от «норм приличия в международных отношениях», заявил при обсуждении подходов к проблемам разоружения директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Об этом он сказал в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.
Российский представитель также отметил, что РФ не отказывается от принятых ею обязательств и не «подрывает» международные договоренности. Все это было сказано Владимиром Ермаковым в сравнении с США и странами Запада.
«Смущает лишь то, что наши европейские коллеги, некогда громогласно вещавшие о своей традиционной принципиальности в мировых делах, по сути, растеряли свой суверенитет, продолжают сидеть, трусливо поджав хвост, и не осмеливаются перечить указаниям из Брюсселя и Вашингтона даже по тем направлениям, где это в корне противоречит их национальным интересам безопасности», - сказал Ермаков.
Также он отметил, что Москва выступает «за обеспечение равной и неделимой безопасности для всех».
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