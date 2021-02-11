МИД: Москва озабочена перспективой появления американской ПРО в космосе

Россия надеется, что новая администрация Соединенных Штатов под руководством Джо Байдена не будет затягивать диалог по космосу. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе

По его словам, Москва озабочена перспективой появления эшелона американской ПРО в космосе.

Ранее МИД РФ заявил, что планы Пентагона вывести элементы ПРО на орбиту идут вразрез с мировой практикой мирного использования космоса. В ведомстве подчеркнули, что Москва намерена добиваться предотвращения гонки вооружений в космосе с помощью механизмов Генассамблеи ООН, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КосмосПРОМИД РФ
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