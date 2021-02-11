МИД: Москва озабочена перспективой появления американской ПРО в космосе
Россия надеется, что новая администрация Соединенных Штатов под руководством Джо Байдена не будет затягивать диалог по космосу. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва озабочена перспективой появления эшелона американской ПРО в космосе.
Ранее МИД РФ заявил, что планы Пентагона вывести элементы ПРО на орбиту идут вразрез с мировой практикой мирного использования космоса. В ведомстве подчеркнули, что Москва намерена добиваться предотвращения гонки вооружений в космосе с помощью механизмов Генассамблеи ООН, передает RT.
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