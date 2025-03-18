Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области
18 марта 202519:56
Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет над Ленинградской областью.
В результате аварии погибли все члены экипажа. Вертолет упал в безлюдной местности, удаленной от населенных пунктов.
Причины происшествия устанавливаются.
На место происшествия выехала поисково-спасательная группа, а также комиссия Воздушно-космических сил для расследования причин катастрофы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ
- Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине
- «Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины
- Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек
- Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
- СМИ: Путин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор
- Алина Ростоцкая выступит с новой программой на проекте «Джаз на воде»
- Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области
- Фон дер Ляйен заявила о создании нового мирового порядка до 2030 года
- Американец Бейлс получил 26 лет за наемничество и террористическую деятельность
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru