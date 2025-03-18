Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области

Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет над Ленинградской областью.

В результате аварии погибли все члены экипажа. Вертолет упал в безлюдной местности, удаленной от населенных пунктов.

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Причины происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехала поисково-спасательная группа, а также комиссия Воздушно-космических сил для расследования причин катастрофы, передает «Радиоточка НСН».

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