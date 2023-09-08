«Металлолом»: Немецкий аналитик Тиле оценил переданные Украине западные танки
Поставляемые Украине немецкие танки Leopard 1 имеют существенные недостатки и по сути являются металлоломом, считает глава Германского военно-политического общества в Берлине Ральф Тиле. Об этом эксперт заявил в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF).
«При неправильной эксплуатации даже новые системы превращаются в металлолом. А у нас есть старая техника, которую нужно правильно использовать, чтобы она была полезна», — подчеркнул аналитик.
Как отметил Тиле, танки прошлого поколения отличаются слабым бортовым бронированием и невысокой точностью стрельбы. Также эксперт указал на отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания, эта проблема связана с тем, что на Украине нет производственных цепочек: площадей, рабочей силы и запчастей.
Говоря о влиянии Leopard 1 на ход боевых действий, аналитик подчеркнул, что одна единица техники не приведет к перелому. Кроме того, у Киева нет систем вооружения для взаимодействия с этими танками.
Ранее заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что танки Leopard разлетаются во все стороны на российских минах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru