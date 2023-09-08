«Металлолом»: Немецкий аналитик Тиле оценил переданные Украине западные танки

«При неправильной эксплуатации даже новые системы превращаются в металлолом. А у нас есть старая техника, которую нужно правильно использовать, чтобы она была полезна», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Тиле, танки прошлого поколения отличаются слабым бортовым бронированием и невысокой точностью стрельбы. Также эксперт указал на отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания, эта проблема связана с тем, что на Украине нет производственных цепочек: площадей, рабочей силы и запчастей.

Говоря о влиянии Leopard 1 на ход боевых действий, аналитик подчеркнул, что одна единица техники не приведет к перелому. Кроме того, у Киева нет систем вооружения для взаимодействия с этими танками.

Ранее заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что танки Leopard разлетаются во все стороны на российских минах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

