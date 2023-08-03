Медведвев: С начала года на службу по контракту приняли 231 тысячу человек

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он отметил, что эта цифра - результат введения государством различных мер поддержки военнослужащих и их семей.

«Задача остаётся прежней - сделать службу по контракту максимально престижной», - сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки президента РФ и готовы защищать Родину, сообщает RT.

