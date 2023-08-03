Медведвев: С начала года на службу по контракту приняли 231 тысячу человек

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек.

Генерал Шаманов не подтвердил слова о 33 тысячах контрактов ЧВК «Вагнер» с Минобороны

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он отметил, что эта цифра - результат введения государством различных мер поддержки военнослужащих и их семей.

«Задача остаётся прежней - сделать службу по контракту максимально престижной», - сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки президента РФ и готовы защищать Родину, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеДмитрий МедведевМинобороны РФКонтракты

Горячие новости

Все новости

партнеры