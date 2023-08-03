Медведвев: С начала года на службу по контракту приняли 231 тысячу человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек.
На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ он отметил, что эта цифра - результат введения государством различных мер поддержки военнослужащих и их семей.
«Задача остаётся прежней - сделать службу по контракту максимально престижной», - сказал зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки президента РФ и готовы защищать Родину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru