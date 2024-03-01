Медведев призвал проверить ценообразование на военную продукцию
Себестоимость вооружений необходимо в сжатые сроки оптимизировать. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавивший рабочую группу по проверке обоснованности ценообразования на военную продукцию.
По его словам, непроизводительные расходы следует «исключить или свести к минимуму», для чего их требуется «самым внимательным образом проанализировать».
«Будут приняты все необходимые меры, включая контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России активно наращивает производство для обеспечения потребностей спецоперации, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Следственный комитет прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа
- СМИ: Инстасамка отменила тур по России
- Развожаев: Cистема ПВО сработала в Севастополе
- В Серпухове взорвался газ в жилом доме
- Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику
- СМИ: «Барселона» хочет разорвать контракт с Nike
- Медведев призвал проверить ценообразование на военную продукцию
- Депутаты предложили сделать программу маткапитала бессрочной
- СМИ: Илон Маск подал в суд на OpenAI
- ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru