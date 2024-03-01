Медведев призвал проверить ценообразование на военную продукцию

По его словам, непроизводительные расходы следует «исключить или свести к минимуму», для чего их требуется «самым внимательным образом проанализировать».

«Будут приняты все необходимые меры, включая контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России активно наращивает производство для обеспечения потребностей спецоперации, сообщает RT.

