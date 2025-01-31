Медведев: Планы по набору контрактников в январе выполнены
Планы по набору контрактников на военную службу в январе выполнены, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Он отметил, что намеченные планы были выполнены, а не только «сверстаны». Медведев подчеркнул, что лично посетил пункт отбора на военную службу в Санкт-Петербурге и высоко оценил то, как организована его работа.
Зампред Совбеза также вспомнил, как несколько лет назад оформление «на контракт» занимало до месяца.
Ранее сообщалось, что порядка 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в прошлом году. Еще 40 тысяч человек вступили в добровольческие формирования, передает «Радиоточка НСН».
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