Медведев обсудил с Мантуровым поставки оружия для нужд российской армии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» сообщил, что встретился с вице-премьером РФ - главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
По его словам, на встрече обсуждалась работа ВПК, а также «обеспечение поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ».
Ранее Медведев посетил международный военно-технический форум «Армия-2022», после чего заявил, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, сообщает «Свободная пресса».
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