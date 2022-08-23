Медведев обсудил с Мантуровым поставки оружия для нужд российской армии

По его словам, на встрече обсуждалась работа ВПК, а также «обеспечение поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ».

Ранее Медведев посетил международный военно-технический форум «Армия-2022», после чего заявил, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, сообщает «Свободная пресса».