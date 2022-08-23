Медведев обсудил с Мантуровым поставки оружия для нужд российской армии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» сообщил, что встретился с вице-премьером РФ - главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

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По его словам, на встрече обсуждалась работа ВПК, а также «обеспечение поставок вооружений и военной техники для нужд Вооруженных сил РФ».

Ранее Медведев посетил международный военно-технический форум «Армия-2022», после чего заявил, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВооружениеВооруженные Силы РФДенис МантуровДмитрий Медведев
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