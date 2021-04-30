Матузов: Запад не хочет усиления России в Африке

Усиление России в африканском регионе вызывает неприятие многих на Западе, надо быть готовым к этому, заявил востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. Так он прокомментировал появившуюся в американских и арабских СМИ новость о том, что строительство пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане якобы приостановлено. Позже это сообщение опровергли в посольстве России.

«Якобы там десятки километров территории с расположением доков для ремонта атомных подводных лодок, корабли с ядерными боеголовками. Информация подается слишком «выпукло и многое приходится опровергать. Так делается, чтобы запугать не только суданские, но и арабские СМИ, которые поднимают эту тему каждый день», - рассказал востоковед.