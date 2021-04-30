Матузов: Запад не хочет усиления России в Африке

Усиление России в африканском регионе вызывает неприятие многих на Западе, надо быть готовым к этому, заявил востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. Так он прокомментировал появившуюся в американских и арабских СМИ новость о том, что строительство пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане якобы приостановлено. Позже это сообщение опровергли в посольстве России.

«Якобы там десятки километров территории с расположением доков для ремонта атомных подводных лодок, корабли с ядерными боеголовками. Информация подается слишком «выпукло и многое приходится опровергать. Так делается, чтобы запугать не только суданские, но и арабские СМИ, которые поднимают эту тему каждый день», - рассказал востоковед.

МИД Судана не подтвердил данные об отказе правительства от российской базы

По мнению специалиста, неверная информация транслируется западными спецслужбами, потому что усиление России в Африке вызывает большое беспокойство не только у США, но и у некоторых европейских союзников, у которых есть в регионе свои интересы, свои позиции, которым Россия бросает определенный вызов.

При этом, по словам эксперта, суданцы с пониманием относятся к подобным вбросам и не сомневаются в необходимости создания российской базы в стране.

Вечером 28 апреля в Сети появилась информация о приостановке договоренностей о создании в Судане российской базы. Сообщения со ссылкой на анонимные источники в Хартуме появились в Bloomberg и на телеканале Аль-Арабия. Позже эту информацию опровергли в посольстве России в Хартуме.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:Судан
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