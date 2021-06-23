Масштабные военные учения начались на Курилах и Сахалине
Масштабные учения с участием 10 тысяч военнослужащих начались на южно-курильских островах, Сахалине и в акватории Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
В учениях также задействованы до 500 единиц боевой техники, около 32 самолетов, а также порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота.
Войска и флот проведут отработку морских и тактических десантов. Учения продлятся пять дней.
Корабли отработали удар по объектам и авианосцам условного противника, а до этого, совместно с авиацией, - противостояние с самолетами, пишет «Газета.ру».
Ранее Посольство РФ в США призвало страну отказаться от участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, которые американцы намерены провести на Украине и на Черном море, передает Ura.ru.
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