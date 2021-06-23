Масштабные военные учения начались на Курилах и Сахалине

Масштабные учения с участием 10 тысяч военнослужащих начались на южно-курильских островах, Сахалине и в акватории Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В учениях также задействованы до 500 единиц боевой техники, около 32 самолетов, а также порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота.