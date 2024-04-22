Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»

Машину радиоэлектронной разведки и борьбы планируют создать на базе российского автомобиля-амфибии «Тритон». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на разработчика системы «Волнорез».

По словам специалиста, на новой машине будет установлен комплекс расширенного «Волнореза». Он позволит не только наводить радиопомехи, но и проводить радиоэлектронную разведку.