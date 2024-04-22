Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»

Машину радиоэлектронной разведки и борьбы планируют создать на базе российского автомобиля-амфибии «Тритон». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на разработчика системы «Волнорез».

По словам специалиста, на новой машине будет установлен комплекс расширенного «Волнореза». Он позволит не только наводить радиопомехи, но и проводить радиоэлектронную разведку.

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На прототипе будет установлено шасси от Луцкого автомобильного завода. Оборудование разработки даст возможность вести мониторинг на переднем краю и защищать наступающие подразделения. Разработчик допустил, что создаваемая машина в будущем может стать носителем FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали систему безопасности «Пятница», задача которой — защитить от атак дронов важные масштабные объекты.

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ФОТО: РИА Новости
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