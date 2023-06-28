Марочко заявил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Украинские войска снизили активность на линии боевого соприкосновения на луганском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», — цитирует офицера РИА Новости.
Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Юг» за неделю отбили более 50 атак ВСУ на луганском направлении, напоминает РЕН ТВ.
Накануне Марочко сообщил, что российские военные сорвали ротацию украинских сил на Краснолиманском направлении и уничтожили колонну противника с техникой и личным составом, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru