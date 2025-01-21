Марочко: ВС России выбили ВСУ из села Зеленый Гай

Российские военные выбили украинские силы из села Зеленый Гай в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, российская армия улучшила тактическое положение после длительного огневого воздействия и штурмовых действий.

«Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль», — указал Марочко.

Сопротивление в Зеленом Гае стало для украинских военных практически невозможным, они решили отступить. «Остатки» ВСУ бросили позиции, бежав по направлению Боровской Андреевки. Вооруженные силы РФ уничтожают разрозненные отряды противника.

Ранее Марочко предупредил, что украинские силы проводят дистанционное минирование местности на Харьковском направлении с помощью кассетных боеприпасов, напоминает 360.ru.

