Бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Бойцы Южной группировки российских войск отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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По его словам, в течение суток российские военные отражали попытки штурмовых подразделений противника прорваться на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Также ВС РФ поразили скопления оружия и техники 110-й украинской отдельной механизированной бригады в Авдеевке, нанесли удар по району сосредоточения вооружений 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении, а также уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады, пишет Ura.ru.

Астафьев добавил, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ликвидировал скопления сил противника близ Ягодного и Миньковки, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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