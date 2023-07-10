Бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Бойцы Южной группировки российских войск отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, в течение суток российские военные отражали попытки штурмовых подразделений противника прорваться на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.
«Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка», — цитирует Астафьева РИА Новости.
Также ВС РФ поразили скопления оружия и техники 110-й украинской отдельной механизированной бригады в Авдеевке, нанесли удар по району сосредоточения вооружений 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении, а также уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады, пишет Ura.ru.
Астафьев добавил, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ликвидировал скопления сил противника близ Ягодного и Миньковки, отмечает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru