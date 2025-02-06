Марочко: Силы РФ выбили ВСУ с позиций вблизи границы Белгородской области
Российские военные выбили украинские силы с позиций близ границы Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, Вооруженные силы РФ продолжают отодвигать противника от границы региона в ходе плановой боевой работы.
«После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки», — заявил эксперт.
По словам Марочко, армия РФ форсировала водную преграду и создала плацдарм для продвижения вглубь позиций ВСУ. Российские силы улучшили ситуацию на почти полуторакилометровом участке границы.
Ранее Марочко заявил, что украинские формирования пытаются удержать Волчанск в Харьковской области, командование ВСУ стало наращивать силы у города, пишет «Свободная пресса».
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