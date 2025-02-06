Российские военные выбили украинские силы с позиций близ границы Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, Вооруженные силы РФ продолжают отодвигать противника от границы региона в ходе плановой боевой работы.

«После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки», — заявил эксперт.

По словам Марочко, армия РФ форсировала водную преграду и создала плацдарм для продвижения вглубь позиций ВСУ. Российские силы улучшили ситуацию на почти полуторакилометровом участке границы.

Ранее Марочко заявил, что украинские формирования пытаются удержать Волчанск в Харьковской области, командование ВСУ стало наращивать силы у города, пишет «Свободная пресса».

