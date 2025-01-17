Марочко: Российские силы выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР
Украинские военные утратили контроль над стратегически важной высотой к северо-западу от Макеевки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил эксперт, армия России продолжает продвижение в районе населенного пункта. Российские бойцы выбивают ВСУ с занимаемых рубежей и укрепленных позиций.
«В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества», — указал Марочко.
По его словам, солдаты ВСУ сбежали с ряда позиций.
Между тем в районе огнеупорного комбината в Часовом Яре сбили три украинских гексакоптера «Баба Яга» и уничтожили пехоту противника, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru