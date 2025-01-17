Украинские военные утратили контроль над стратегически важной высотой к северо-западу от Макеевки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Как отметил эксперт, армия России продолжает продвижение в районе населенного пункта. Российские бойцы выбивают ВСУ с занимаемых рубежей и укрепленных позиций.

«В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества», — указал Марочко.

По его словам, солдаты ВСУ сбежали с ряда позиций.

Между тем в районе огнеупорного комбината в Часовом Яре сбили три украинских гексакоптера «Баба Яга» и уничтожили пехоту противника, пишет 360.ru.

