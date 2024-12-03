Выбить силы ВСУ из пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики осталось до полного освобождения региона. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, за минувший месяц армия России значительно продвинулась, взяв под контроль большую часть административной границы республики.

«На данный момент, осталось освободить три населенных пункта Сватовского муниципального округа (Надия, Новоегоровка, Петровское), один населенный пункт Кременского... (Новолюбовка) и один Лисичанского муниципального округа (Белогоровка)», — рассказал Марочко.

По словам подполковника в отставке, перечисленные населенные пункты получили критические разрушения из-за действий украинской армии.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ могут попасть в окружение ВС России на Сватовско-кременском направлении, пишет 360.ru.

