Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова не намерена воевать на Украине, пока Киев не перешёл красную линию, сообщает РИА Новости.

Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении

На встрече с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске он отметил, что Минск готов ответить на возможные удары украинских Вооружённых сил (ВСУ) по белорусским объектам.

«Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти», - заключил белорусский лидер.

Ранее Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о планах создания в стране народного ополчения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБелоруссия
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