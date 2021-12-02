Лукашенко рассказал о планах провести учения у белорусско-украинской границы

«Мы договорились с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — заявил Лукашенко.

Планируется, что маневры пройдут в два этапа с разницей в месяц. Лукашенко подчеркнул, что первый этап учений «точно мы зимой проведем», к мероприятиям все готово, пишет RT.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал совместные учения с РФ по прикрытию южных границ, напоминает «Свободная пресса». Министр отмечал, что российские военные прибудут в республику в ближайшее время.

