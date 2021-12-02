Лукашенко рассказал о планах провести учения у белорусско-украинской границы

Россия и Белоруссия «в ближайшие пару месяцев» проведут военные учения у белорусско-украинской границы. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с РИА Новости.

Российские корабли зайдут в порт Египта для проведения совместных учений

«Мы договорились с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — заявил Лукашенко.

Планируется, что маневры пройдут в два этапа с разницей в месяц. Лукашенко подчеркнул, что первый этап учений «точно мы зимой проведем», к мероприятиям все готово, пишет RT.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал совместные учения с РФ по прикрытию южных границ, напоминает «Свободная пресса». Министр отмечал, что российские военные прибудут в республику в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УченияБелоруссияУкраинаГраницаРоссияАлександр Лукашенко
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