Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

По его словам, все те, кто распускает подобную информацию, не могут привести ни одного примера, «когда пригласили человека в военкомат, дали ему ружьё и отправили в часть».

Ранее в Белоруссии был введен режим повышенной террористической опасности, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

