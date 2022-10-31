Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих, передает РИА Новости.
Отмечается, что проект одобрен в качестве основа для проведения переговоров.
21 октября Лукашенко заявил, что слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации являются безосновательными.
По его словам, все те, кто распускает подобную информацию, не могут привести ни одного примера, «когда пригласили человека в военкомат, дали ему ружьё и отправили в часть».
Ранее в Белоруссии был введен режим повышенной террористической опасности, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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