Лукашенко не верит в Третью мировую войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало Третьей мировой войны.

«Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет», - цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер отметил, что Третья мировая война уничтожит всех.

«Ну кому хочется сегодня помереть?», - задался вопросом он.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу. По его словам, под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

