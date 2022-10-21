Лукашенко не верит в Третью мировую войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало Третьей мировой войны.
«Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет», - цитирует Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер отметил, что Третья мировая война уничтожит всех.
«Ну кому хочется сегодня помереть?», - задался вопросом он.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу. По его словам, под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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