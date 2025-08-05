Lockheed Martin провела первые испытания усовершенствованной версии HIMARS
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила о проведении первых испытаний ракетной системы GMARS, которая является усовершенствованной версией РСЗО HIMARS.
Отмечается, что тесты были проведены на ракетном полигоне «Уайт-Сэндс» в Нью-Мексико (США) совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который является партнёром американцев по программе GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
В Lockheed Martin указали, что данная система позволяет одновременно зарядить либо две ракеты ATACMS, либо четыре ракеты PrSM. Третий вариант - 12 ракет GMLRS независимо от дальности.
Разработку пообещали в скором времени представить на рынке.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении переданной ВСУ системы HIMARS в Сумской области, из которой был обстрелян город Рыльск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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