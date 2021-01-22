Отставной генерал Ллойд Остин стал первым темнокожим главой Пентагона.

Сенат США в пятницу утвердил кандидатуру Остина. В ходе голосования, транслировавшегося на сайте верхней палаты, за генерала в отставке проголосовали 93 сенатора, двое высказались против.

Сообщается, что в ближайшее время Остин будет приведён к присяге.

Ранее Палата представителей разрешила Остину, ушедшему из ВС США в 2016 году, занять пост министра обороны США в администрации нового главы государства Джо Байдена. Конгрессмены проголосовали за отмену положения, согласно которому кандидат на должность обязан семь лет находиться на гражданской службе.

О назначении Остина на пост главы Пентагона стало известно в декабре. До утверждения его кандидатуры Сенатом обязанности министра обороны исполнял Дэвид Норквист.





